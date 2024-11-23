Александр Филимонов: «Не смотрю футбол. Практически все время посвящаю своей академии вратарей. Уделяю внимание семье» 

Александр Филимонов рассказал, почему перестал смотреть футбол.

— Как оцените итоги первого круга РПЛ для «Спартака»?

— По этому вопросу ничего сказать не могу, потому что не смотрю сейчас футбол. Практически все время я посвящаю своей академии вратарей. Сил и времени на просмотр российского и зарубежного футбола нет.

Помимо этого у меня в жизни произошло приятное событие, родилась дочка. Уделяю все внимание семье, — сказал экс-вратарь «Спартака».