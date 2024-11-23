Александр Филимонов: «Не смотрю футбол. Практически все время посвящаю своей академии вратарей. Уделяю внимание семье»
Александр Филимонов рассказал, почему перестал смотреть футбол.
— Как оцените итоги первого круга РПЛ для «Спартака»?
— По этому вопросу ничего сказать не могу, потому что не смотрю сейчас футбол. Практически все время я посвящаю своей академии вратарей. Сил и времени на просмотр российского и зарубежного футбола нет.
Помимо этого у меня в жизни произошло приятное событие, родилась дочка. Уделяю все внимание семье, — сказал экс-вратарь «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости