  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимур Гурцкая: «Станкович напоминает Карреру. Но нужно потратить около 50 млн евро, чтобы бороться за топ-3»
0

Тимур Гурцкая: «Станкович напоминает Карреру. Но нужно потратить около 50 млн евро, чтобы бороться за топ-3»

Тимур Гурцкая высказался о «Спартаке».

«Станкович мне отдаленно напоминает Карреру. Если Станковичу дать хороших игроков, то мотивировать на матч он их сможет. Есть качество – смотрит тренировку и выбирает тех, кто лучше готов. Водить их за руку и показывать схемы – точно не его. Для этого нужны сильные помощники. Если дать Станковичу 11 топовых игроков, он сможет побороться за первое место.

Очень сильно надо усиливать [состав]. Нужен один опорный, один центральный защитник, два крайних защитника, игрок на фланг. Нужно потратить минимум 50 млн евро, чтобы создать команду, которая стабильно бы входила в тройку. Чтобы регулярно обыгрывать «Краснодар», «Зенит» и «Динамо», им нужно будет потратить большие деньги», – сказал футбольный агент. 

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «Для любой команды РПЛ прогулка с клубом Медиалиги не будет легкой»
419 ноября, 18:05
Тимур Гурцкая: «После игры с Брунеем 3 игрока «Краснодара» почему-то остались дома, а игроки «Локо» поехали в Волгоград. Все должны быть в равных условиях, пусть те тоже едут»
10018 ноября, 17:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп о Родри: «Ман Сити» не хватает лучшего игрока в мире. «Барса» без Месси не взяла бы 6 трофеев в 2009 году»
1410 минут назад
«Оренбург» – «Зенит». Глушенков и Соболев играют. Онлайн-трансляция
3028 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Спартак» против «Локомотива», «Краснодар» сыграет с «Химками», ЦСКА – «Ростов»
19729 минут назадLive
«Спартак» и «Локомотив» определят лучшего в дерби, а вы можете получить классные призы от БЕТСИТИ!
30 минут назадРеклама
Сафонов о конкуренции с Доннаруммой: «Нормальная ситуация. Мы работаем вместе и совершенствуемся вместе»
757 минут назад
Акинфеев о завершении карьеры: «Сейчас у меня поперло, хочу играть – есть еще 1,5 года. Когда закончится контракт, мне будет 40 – возраст, когда ты должен сказать: «Все»
16сегодня, 08:26
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Хайденхайм», «Дортмунд» сыграет с «Фрайбургом», «Лейпциг» в гостях у «Хоффенхайма»
49сегодня, 07:55
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Тоттенхэма», «Челси» в гостях у «Лестера», «Арсенал» примет «Ноттингем»
14сегодня, 07:25
Московское дерби: «Спартак» – «Локомотив». Знаете победителя?
сегодня, 07:00Спецпроект
Александр Филимонов: «Не смотрю футбол. Практически все время посвящаю своей академии вратарей. Уделяю внимание семье» 
24сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» в гостях у «Алании», «Арсенал» примет «Тюмень», «Балтика» против «Родины», «Енисей» и «Шинник» не забили голов
630 минут назад
Тимощук о том, кто в «Зените» может забить со штрафного: «Клаудиньо, Дуглас, Глушенков. Халк здорово исполнял. Помню гол «Спартаку» – вратарь даже руки не успел поднять»
232 минуты назад
Дюков хочет пригласить главу УЕФА Чеферина на матч сборной России в 2025-м
232 минуты назад
ЦСКА – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 14:15
245 минут назад
«Сельта» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
448 минут назад
«Спартак» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
11сегодня, 08:30
Андрей Мостовой о матче с Брунеем: «Лучше, чем вообще ничего, надо собираться и для людей. С Медиалигой сборная не должна играть»
4сегодня, 08:15
«Милан» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
2сегодня, 08:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Халиджем»
22сегодня, 08:00
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ланса», «Лион» против «Реймса»
10сегодня, 07:50