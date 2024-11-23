Тимур Гурцкая: «Станкович напоминает Карреру. Но нужно потратить около 50 млн евро, чтобы бороться за топ-3»
Тимур Гурцкая высказался о «Спартаке».
«Станкович мне отдаленно напоминает Карреру. Если Станковичу дать хороших игроков, то мотивировать на матч он их сможет. Есть качество – смотрит тренировку и выбирает тех, кто лучше готов. Водить их за руку и показывать схемы – точно не его. Для этого нужны сильные помощники. Если дать Станковичу 11 топовых игроков, он сможет побороться за первое место.
Очень сильно надо усиливать [состав]. Нужен один опорный, один центральный защитник, два крайних защитника, игрок на фланг. Нужно потратить минимум 50 млн евро, чтобы создать команду, которая стабильно бы входила в тройку. Чтобы регулярно обыгрывать «Краснодар», «Зенит» и «Динамо», им нужно будет потратить большие деньги», – сказал футбольный агент.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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