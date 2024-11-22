Флик о похвале от Месси: «Эта «Барса» нравится лучшему игроку в истории – это честь. Лео следит за командой, его сердце принадлежит этому клубу»
Ханс-Дитер Флик отреагировал на похвалу «Барселоны» от Лионеля Месси.
Ранее аргентинский форвард поделился впечатлениями об игре каталонского клуба и работе с молодежью.
«Это честь – слышать, как лучший игрок в истории говорит, что ему нравится эта «Барселона». Он внимательно следит за командой, его сердце принадлежит этому клубу.
Это многое значит для молодых игроков и для всей команды», – сказал тренер «Барселоны».
Лионель Месси: «Я скучаю по Барселоне, в этом городе я прожил всю жизнь, мои дети – каталонцы. В наших планах вернуться туда в будущем»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
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