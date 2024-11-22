Лионель Месси: «Я скучаю по Барселоне, в этом городе я прожил всю жизнь, мои дети – каталонцы. В наших планах вернуться туда в будущем»

Лионель Месси признался, что скучает по Барселоне.

«В наших планах вернуться в Барселону в будущем. Дети, жена, все мы очень скучаем по Барселоне. У нас там остались друзья, много всего. Мои дети – каталонцы.

Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу.

Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение – жить в Барселоне, потому что это наш дом», – сказал бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами » в программе El nou clam на телеканале TV3.