Лионель Месси: «Я скучаю по Барселоне, в этом городе я прожил всю жизнь, мои дети – каталонцы. В наших планах вернуться туда в будущем»
Лионель Месси признался, что скучает по Барселоне.
«В наших планах вернуться в Барселону в будущем. Дети, жена, все мы очень скучаем по Барселоне. У нас там остались друзья, много всего. Мои дети – каталонцы.
Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу.
Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, но наше намерение – жить в Барселоне, потому что это наш дом», – сказал бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» в программе El nou clam на телеканале TV3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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