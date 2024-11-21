Советник президента «Барсы» об уходе Месси: «Можно было сделать все лучше. Это повлияло на Лапорту – он очень любил Лионеля»

Советник президента «Барселоны» высказался об уходе из клуба Лионеля Месси.

«Я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе. Президент сказал, что нельзя подвергать клуб опасности, и это правда.

Можно было сделать все лучше. [Его уход] повлиял на Лапорту , потому что он его очень любил», – сказал Энрик Масип.