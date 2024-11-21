Советник президента «Барсы» об уходе Месси: «Можно было сделать все лучше. Это повлияло на Лапорту – он очень любил Лионеля»
Советник президента «Барселоны» высказался об уходе из клуба Лионеля Месси.
«Я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе. Президент сказал, что нельзя подвергать клуб опасности, и это правда.
Можно было сделать все лучше. [Его уход] повлиял на Лапорту, потому что он его очень любил», – сказал Энрик Масип.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости