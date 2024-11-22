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  • Месси о «Барсе» Флика: «Это потрясающе, что молодым ребятам дают шансы – они знают клуб лучше всех и играют в таком стиле с детства. Так происходило всегда»
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Месси о «Барсе» Флика: «Это потрясающе, что молодым ребятам дают шансы – они знают клуб лучше всех и играют в таком стиле с детства. Так происходило всегда»

Лионель Месси впечатлен «Барселоной» Ханси Флика.

Аргентинец отметил вклад молодых игроков команды.

«Они невероятны, это меня не удивляет, потому что это не что-то новое, это происходило всегда или, по крайней мере, с тех пор, как я перешел в «Барселону» в 13 лет.

Это потрясающе, что молодым ребятам предоставляют возможности в последние несколько лет. Когда им дают шанс и доверяют, они отвечают должным образом, потому что знают клуб лучше всех и привыкли играть в таком стиле с детства.

Когда их поддерживают, случаются такие вещи, как это происходило и в другие времена», – сказал бывший нападающий «Барселоны» в интервью программе El nou clam на TV3.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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