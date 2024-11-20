Советник президента «Барсы» о «Золотом мяче»: «Винисиус мог выиграть по таланту, но тогда у Месси их было бы 13. Мне нравится, какой пример Родри подает детям – в отличие от Вини»
Советник президента «Барселоны» высказался о результатах «Золотого мяча».
«Золотой мяч» Родри понятен, хотя уровень Винисиуса был очень высок. Но что именно оценивается? Если говорить о таланте, Винисиус тоже мог бы выиграть. Если бы это было так, то Месси выиграл бы 13 раз.
Что касается Карвахаля – возможно, но никто не отдал бы [награду] защитнику. Дело в том, что система оценок неясна. Мне очень нравится, какой пример Родри подает детям. В отличие от Винисиуса», – сказал Энрик Масип.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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