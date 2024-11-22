Нино: «Винисиус заслужил «Золотой мяч». Бывало, что приз доставался кому-то не совсем справедливо. Сейчас как раз такой случай»

Нино считает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».

– Вопрос вам как бразильцу. Недавно вся ваша страна всколыхнулась после того, как без золотого мяча остался Винисиус. Как вы относитесь к этому выбору?

– Точно не помню механизма, по которому определяется обладатель «Золотого мяча», но мне кажется, что за последние несколько лет было достаточно случаев, когда приз доставался кому-то не совсем справедливо. Решение по Винисиусу как раз такой случай.

Я абсолютно убежден, что он заслужил награду в этом году, – сказал бразильский защитник «Зенита ».

«Золотой мяч»-2024 выиграл опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри.