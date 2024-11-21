Родри о «Золотом мяче»: «Все были уверены в победе Винисиуса, я поехал на церемонию без оптимизма на свой счет. Об этой истории можно написать книгу»
Родри признался, что не знал о получении «Золотого мяча» до вручения награды.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании получил приз лучшему футболисту года на церемонии в Париже 28 ноября. До дня церемонии в СМИ появлялась информация о победе вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Об истории с Винисиусом можно написать книгу. Это было похоже на американские горки. Начался поток информации о том, что он победит. Я был удивлен, потому что в этом году никто ничего не знал до самого конца. Все были уверены, что он победит…
Я поехал на церемонию, потому что не каждый день побываешь на гала-вечере «Золотого мяча». Но без оптимизма по поводу своей победы. Я начал получать сообщения в день церемонии, и уже в Париже многие люди выкрикивали мое имя и так далее», – сказал Родри.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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