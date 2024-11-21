Родри о «Золотом мяче»: «У Испании был один из лучших периодов в истории футбола. Странно, что мы выиграли приз лишь однажды – есть игроки лучше меня, думаю»

Родри считает, что испанские футболисты заслуживали больше «Золотых мячей».

Полузащитник «Манчестер Сити», получивший «Золотой мяч» в этом году, стал первым испанским обладателем приза с 1960 года и 4-м за всю историю вручения.

«На мой взгляд, у Испании был один из лучших периодов в истории футбола, и это касается не только сборной. Считаю, это странно, что у нас был только один «Золотой мяч».

Хочу воздать должное этому выдающемуся поколению. Думаю, что есть игроки лучше меня, которые его не выиграли», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании.