Родри о «Золотом мяче»: «У Испании был один из лучших периодов в истории футбола. Странно, что мы выиграли приз лишь однажды – есть игроки лучше меня, думаю»
Родри считает, что испанские футболисты заслуживали больше «Золотых мячей».
Полузащитник «Манчестер Сити», получивший «Золотой мяч» в этом году, стал первым испанским обладателем приза с 1960 года и 4-м за всю историю вручения.
«На мой взгляд, у Испании был один из лучших периодов в истории футбола, и это касается не только сборной. Считаю, это странно, что у нас был только один «Золотой мяч».
Хочу воздать должное этому выдающемуся поколению. Думаю, что есть игроки лучше меня, которые его не выиграли», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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