Родри о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «Они мне не звонили, чтобы поздравить. Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело»

Родри высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча».

«Не знаю, будут ли они дальше посещать церемонии, это их дело. У них есть на то свои причины, нет нужды об этом больше думать.

Они мне не звонили, чтобы поздравить», – сказал полузащитник «Сити ».

Напомним, «Мадрид» отменил помещение церемонии в Париже, когда понял, что «Золотой мяч» выиграет не футболист клуба, а Родри.

Родри о возможном предложении от «Реала»: «Когда лучший и самый успешный клуб в истории звонит тебе – это большая честь. Стоит обратить внимание»