Акинфеев про Мартинеса с «Золотой перчаткой» у паха на ЧМ-2022: «Я бы никогда себе такого не позволил. Эмоции наверняка зашкаливали, но это было излишне»

Игорь Акинфеев высказался о действиях Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.

После финала с Францией (3:3, 4:3 по пенальти) вратарь сборной Аргентины приложил приз лучшему голкиперу турнира («Золотую перчатку») к паху.

– Какую самую странную вратарскую причуду вы видели?

– Думаю, ее видели все – Мартинес и «Золотая перчатка» после финала чемпионата мира. Эмоции в тот момент наверняка зашкаливали, но то, что он сделал, было излишне.

Я бы себе такого никогда не позволил, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев .

Акинфеев о стычке с Веллитоном в 2011-м: «Дурак, что позволил себе такие эмоции. Понимал, что мне во второй раз пришел кирдык – операция, костыли, 6-7 месяцев без футбола»

Акинфеев о том, почему не играл в Европе: «Мой агент – Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался»