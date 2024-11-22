Акинфеев про Мартинеса с «Золотой перчаткой» у паха на ЧМ-2022: «Я бы никогда себе такого не позволил. Эмоции наверняка зашкаливали, но это было излишне»
Игорь Акинфеев высказался о действиях Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.
После финала с Францией (3:3, 4:3 по пенальти) вратарь сборной Аргентины приложил приз лучшему голкиперу турнира («Золотую перчатку») к паху.
– Какую самую странную вратарскую причуду вы видели?
– Думаю, ее видели все – Мартинес и «Золотая перчатка» после финала чемпионата мира. Эмоции в тот момент наверняка зашкаливали, но то, что он сделал, было излишне.
Я бы себе такого никогда не позволил, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Акинфеев о стычке с Веллитоном в 2011-м: «Дурак, что позволил себе такие эмоции. Понимал, что мне во второй раз пришел кирдык – операция, костыли, 6-7 месяцев без футбола»
Акинфеев о том, почему не играл в Европе: «Мой агент – Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости