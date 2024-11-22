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  • Игорь Акинфеев: «Иванов просил быстрее ввести мяч. Я спросил: «За 22 года у меня хоть раз была желтая за затяжку?» Он не ответил, я попросил больше никогда не подходить ко мне»
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Игорь Акинфеев: «Иванов просил быстрее ввести мяч. Я спросил: «За 22 года у меня хоть раз была желтая за затяжку?» Он не ответил, я попросил больше никогда не подходить ко мне»

Игорь Акинфеев высказался о работе судей в РПЛ.

– Даже в игре многое проглатываю, не злюсь. Иногда интересно почитать прессу, посмотреть, как кто-то кипит. Раньше был таким же, мог много рассказывать про тех же судей. Сейчас этого нет, все намного лайтовее.

Единственное, не понравился один момент в нашем недавнем матче с махачкалинским «Динамо» (в 12-м туре РПЛ ЦСКА выиграл со счетом 1:0 – Спортс’‘).

– Что случилось?

– На 82-й минуте ко мне подбежал главный арбитр [Сергей Иванов] и попросил побыстрее ввести мяч в игру. Я ему задал всего один вопрос: «За 22 года карьеры у меня хоть раз была желтая за затяжку?» Он не ответил, поэтому я попросил больше никогда ко мне не подходить.

Зачем подбегать и провоцировать весь стадион? Тем более мы играли в Махачкале, где болельщики очень эмоциональны.

– У вас реально ни одной карточки за затяжку?

– Да. Никогда не тяну время. Зато посмотрите на наших соперников в последних матчах – их вратари съедали по семь минут. Не люблю такой формат игры.

– За всю карьеру у вас 39 желтых. За что они, если не за затяжку?

– Какие-то нарушения, эмоции. Все и не вспомнишь. Но самую нелепую помню четко – вторая желтая с «Реалом» в Лиге чемпионов. Потом посмотрел со стороны на себя, идиота, и все понял.

По нелепости с этой карточкой может сравниться только красная от Де Сантиса в дерби со «Спартаком» в 2006-м (1:1). Я сыграл грудью на выходе из штрафной, но судья где-то увидел руку и удалил меня, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Акинфеев о том, почему не играл в Европе: «Мой агент – Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoДинамо Махачкала
logoСергей Сергеевич Иванов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЦСКА
logoсудьи
Массимо Де Сантис
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