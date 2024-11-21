Игорь Акинфеев: «Сборная – это семья. Предлагаете вычеркнуть семью на пару лет? Каким бы ни был соперник – выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны»
Игорь Акинфеев высказался на тему сборной России.
– Вы понимаете, для чего сейчас существует сборная?
– Мы с вами для чего существуем? Для семьи, да? Вот и сборная – тоже семья. Болельщики – ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет? Любой организм не может жить в бездействии.
Каким бы ни был состав, соперник – выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны. Не нравится – никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию, – сказал вратарь ЦСКА.
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