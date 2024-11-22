Акинфеев о том, почему не играл в Европе: «Мой агент – Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался»
Игорь Акинфеев рассказал, почему не перешел в европейский клуб.
– Вы как-то обронили фразу: «Все не наше я не люблю». Кажется, это во многом отвечает на вопрос про Европу.
– Я не то чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА.
– Но агенты и посредники ведь наверняка связывались?
– Мой агент – Евгений Леннорович Гинер (президент ЦСКА – Спортс”). Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался.
Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем, – сказал вратарь ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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