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Акинфеев о том, почему не играл в Европе: «Мой агент – Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался» 

Игорь Акинфеев рассказал, почему не перешел в европейский клуб.

– Вы как-то обронили фразу: «Все не наше я не люблю». Кажется, это во многом отвечает на вопрос про Европу.

– Я не то чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА.

– Но агенты и посредники ведь наверняка связывались?

– Мой агент – Евгений Леннорович Гинер (президент ЦСКА – Спортс”). Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался.

Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем, – сказал вратарь ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Гинер
агенты
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