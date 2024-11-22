Игорь Акинфеев рассказал о разрыве «крестов» в игре со «Спартаком» в 2011 году.

Для российского вратаря это была уже вторая подобная травма в карьере.

Покидая поле, российский голкипер выкрикивал нецензурные слова в адрес форварда красно-белых, столкновение с которым привело к травме.

– Стычку с Веллитоном в 2011-м, обернувшуюся разрывом крестообразных связок, вам вспоминают так же часто, как и Европу?

– Это уже классика, да. Я дурак, что позволил себе такие эмоции, когда меня уносили с поля.

С другой стороны, в тот момент я понимал: мне во второй раз пришел кирдык, и снова придется переживать эти мучения – операция, костыли, восстановление, 6-7 месяцев без футбола.

Представьте на моем месте любого другого человека, которому, условно, сломали ногу. Вряд ли бы он смеялся.

– Слышали мнение, что, вынося мяч в том эпизоде, вы сами летели «убивать» Веллитона.

– Конечно! Я же бежал с дубинкой, выбивал мяч, а параллельно бил этой дубинкой Веллитона по голове.

– То есть не считаете, что тоже играли опасно?

– А где там опасность? Во-первых, я даже колено не выставлял. Во-вторых, после столкновения с Веллитоном у меня был огромный синяк возле почки – он попал мне туда локтем.

Но если люди хотят рассказывать, что я летел «убивать» – пусть рассказывают. Каждому не докажешь, – сказал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев .

Веллитон извинился перед Акинфеевым за травму: «Большой кумир и знаковый человек для России. Я пожал бы ему руку при встрече и обнял бы»