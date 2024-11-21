Игорь Акинфеев: «Без России многое теряется в мире – не только газ и нефть. А вот касаемо футбола я бы поспорил»

Игорь Акинфеев высказался на тему неучастия сборной России на Евро-2024.

– Некоторые футбольные деятели говорили, что Евро-2024 многое потерял без сборной России. Вы такого же мнения?

– Без России многое теряется в мире – не только газ и нефть (смеется). А вот касаемо футбола я бы поспорил.

Во-первых, нас уже два года нет в мировом футболе. Во-вторых, на чемпионат Европы надо еще отобраться, – сказал вратарь ЦСКА .