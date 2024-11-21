Левандовски про Пепа в «Баварии»: «Как человек он был тяжелым. Думал, что если следовать его тактике, будут победы. Он изменился, стал более человечным»

Роберт Левандовски вспомнил период работы с Пепом Гвардиолой в «Баварии».

«Как человек Гвардиола был тяжелым для игроков. Потому что в то время он был настолько великолепен в футбольной тактике. Пеп думал: если они будут следовать за мной, то будут побеждать.

В более поздние времена я видел, что он изменился. Он понял, что если станет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», – сказал форвард «Барселоны».