Левандовски про Пепа в «Баварии»: «Как человек он был тяжелым. Думал, что если следовать его тактике, будут победы. Он изменился, стал более человечным»
Роберт Левандовски вспомнил период работы с Пепом Гвардиолой в «Баварии».
«Как человек Гвардиола был тяжелым для игроков. Потому что в то время он был настолько великолепен в футбольной тактике. Пеп думал: если они будут следовать за мной, то будут побеждать.
В более поздние времена я видел, что он изменился. Он понял, что если станет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», – сказал форвард «Барселоны».
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