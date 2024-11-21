Эрлинг Холанд: «Гвардиола – лучший тренер мира и, вероятно, лучший в истории»

Эрлинг Холанд высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.

«Он лучший тренер в мире, и, вероятно, лучший в истории», – заявил форвард «Ман Сити».

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити ».

Холанд играет под руководством Пепа с 2022 года после перехода в «Сити» из «Боруссии».

В дебютном сезоне в Англии нападающий выиграл в составе «горожан» требл.