Эрлинг Холанд: «Гвардиола – лучший тренер мира и, вероятно, лучший в истории»
Эрлинг Холанд высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.
«Он лучший тренер в мире, и, вероятно, лучший в истории», – заявил форвард «Ман Сити».
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити».
Холанд играет под руководством Пепа с 2022 года после перехода в «Сити» из «Боруссии».
В дебютном сезоне в Англии нападающий выиграл в составе «горожан» требл.
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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