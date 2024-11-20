Надежный инсайд от The Athletic.

Похоже, Пеп остается в «Манчестер Сити»!

The Athletic сообщает, что каталонец согласовал новый контракт с клубом: он рассчитан на один год и содержит опцию продления еще на сезон. Ожидается, что официально о продлении объявят в ближайшие дни – отличная новость для болельщиков.

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Тренер долго думал, ли продлевать контракт, действующий до 2025-го – его отъезд из АПЛ этим летом был вполне реален.

Медиа обсуждали возможный годичный перерыв испанца перед следующей работой, наподобие тому, что было после ухода из «Барселоны» в 2012-м. Пеп подхватил «Баварию» перед сезоном-2013/14 – все время до этого отдыхал.

По информации ESPN, на случай возможного ухода Пепа «Сити» искал преемника: например, присматривались к Хаби Алонсо из «Байера». Настолько серьезно опасались потери.

Правда, Фабрицио Романо утверждал, что клуб был уверен в продлении Пепа и не обращался ни к Алонсо, ни к Рубену Амориму, ни к какому-либо другому тренеру. Уверенность руководства не пошатнул даже уход Чики Бегиристайна – спортивного директора и близкого друга Гвардиолы.

В последние недели дело сдвинулось с места: The Athletic сообщил, что Пеп согласовал новый контракт. Не повлияло даже дело по 115 нарушениям. Контекст: в феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «Сити» в нарушении финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование ведется с декабря 2018-го. Итог разбирательств, вероятно, станет известен не ранее марта 2025-го .

Ранее в The Athletic отмечали, что Пеп может продлить контракт с «Ман Сити» еще до вынесения вердикта. Источники полагали, что Гвардиола, скорее всего, останется, даже если «Сити» признают виновным и клуб понесет суровое наказание. Тренер не хотел бы оставлять клуб в уязвимом положении.

Раньше члены команды ощущали, что испанец близок к уходу, но в последнее время атмосфера изменилась. Продление считали наиболее вероятным сценарием на данный момент, как раз еще на сезон. Хотя клуб был бы рад, если бы Пеп подписался на более длительный срок.

Нашли компромисс – новое соглашение до 2026-го с опцией продления еще на год.

И это во время черной полосы: четыре поражения подряд и слухи про конфликт с игроками

Продление контракта – заряд позитива в трудное время. У «Сити» четыре поражения подряд во всех турнирах – впервые в эпоху шейхов . Уступили «Тоттенхэму» в Кубке лиги, «Борнмуту» и «Брайтону» в АПЛ, а также «Спортингу» в ЛЧ.

Особенно эпично влетели португальцам – 1:4 в Лиссабоне с хет-триком безумного Виктора Дьокереша. Причем команда Гвардиолы открыла счет, но после этого только пропускала.

В АПЛ тоже не очень весело: упали на второе место и отстают от «Ливерпуля» на пять очков. Повлияли поражения в двух последних матчах: команда не побеждает в лиге с конца октября после 1:0 с «Саутгемптоном». Правда, совсем скоро очный матч с «Ливерпулем» – постараются остановить лидера на «Энфилде».

Несмотря на черную полосу, руководство доверяет Гвардиоле, поэтому не прекращало переговоры по новому контракту. Сам Пеп воспринимает ситуацию как вызов: «Люди хотят, чтобы наша эра закончилась. Это нормально, и так бывает, потому что мы многое выиграли. Закончится ли эта эпоха? Конечно, она не бесконечна. В следующие 56 лет «Сити» не будет выигрывать каждый матч АПЛ.

Проигрывать матчи – это нормально. Эта ситуация – вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо. Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме».

Хотя в медиа мелькали слухи, что у испанца не все в порядке в клубе: по недавним данным The Athletic, у основного состава напряженные отношения с Гвардиолой. Вероятно, из-за последних неудач.

Пеп немного приуныл после 1:2 от «Брайтона»: «Нам надо постараться и снова начать побеждать. Четыре поражения подряд. Надо срочно изменить ситуацию. Расписание станет сложнее, но вернутся отсутствующие игроки. Возможно, после того, как мы шесть раз за семь сезонов выиграли АПЛ, какая-то другая команда заслужила одну победу».

И все же «Ман Сити» в нем не сомневается – закрепил новым контрактом. Осталось только объявить официально.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Michael Regan