Левандовски о Ямале: «Видел много талантов, но такого – никогда. Как он делает это в таком возрасте? Клянусь, это невозможно»
Роберт Левандовски высоко отозвался о Ламине Ямале.
«Когда я впервые увидел Ямаля на тренировке, ему было 15 лет. Я видел много талантов в своей жизни, но такого – никогда: о боже, это было потрясающе.
Как он делает это в таком возрасте? Клянусь, это невозможно», – сказал форвард «Барселоны» в подкасте с Рио Фердинандом.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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