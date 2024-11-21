Левандовски о Ямале: «Видел много талантов, но такого – никогда. Как он делает это в таком возрасте? Клянусь, это невозможно»

Роберт Левандовски высоко отозвался о Ламине Ямале.

«Когда я впервые увидел Ямаля на тренировке, ему было 15 лет. Я видел много талантов в своей жизни, но такого – никогда: о боже, это было потрясающе.

Как он делает это в таком возрасте? Клянусь, это невозможно», – сказал форвард «Барселоны» в подкасте с Рио Фердинандом.