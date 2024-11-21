Ямаль задерживается после травмы – уже второй за осень. Вот насколько это проблема

Ждали-то сразу после паузы.

«Барселона» осталась без Ламина Ямаля. Молодой нападающий получил травму лодыжки в ноябрьском матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». Ждали, что вернется уже после международной паузы, но пока нет: дискомфорт при тренировках, если снять защитную повязку.

Несмотря на травму лодыжки, он доиграл матч против «Црвены Звезды». Зато пропустил игру против «Реал Сосьедада» в Ла Лиге – и «Барселона» проиграла 0:1, ни разу не пробила в створ. Ямаль действительно важен для команды Ханси Флика: в клубе надеются, что молодой футболист сможет сыграть уже 26 ноября против «Бреста» в ЛЧ.

В октябре у Ямаля было перенапряжение мышц. Поэтому уехал из сборной

Эта травма лодыжки – не первая для Ямаля в этом сезоне. Он уходил с поля хромая после матча с «Хетафе» (самой грубой командой Ла Лиги), а в прошлую международную паузу уехал из сборной раньше: диагностировали мышечную перегрузку ноги. Тогда хватило нескольких дней отдыха, чтобы продолжить играть.

Тренеру сборной Луису де ла Фуэнте пришлось оправдываться, что повреждение – не из-за игры за Испанию.

Утверждал, что виновато суровое расписание и судьи, которые позволяют бить Ямаля по ногам: «Соперники будут делать все возможное, чтобы попытаться остановить таких игроков, как он или другие великие футболисты. Вы играли в футбол? Вас пинали? Вы хотите возложить на меня ответственность за то, что Ламина ударили? В среднем у сборной одна игра в месяц, давайте перестанем все усложнять – проблема не в нас».

Тренер сборной приводил статистику: международные матчи – всего 3,5% нагрузки футболистов. И вообще злился на вопросы по поводу нагрузки на Ямаля: «Если ты в сентябре не можешь провести 180 минут, это конец». К ноябрю Ламин пропустил уже три матча сборной подряд.

Ямаль сыграл больше 5000 минут до 18-летия. У Месси к этом возрасту было всего 239

Нагрузка на Ямаля все же выше привычного. Ламину будет 18 только в июле, а он уже сыграл 82 матча на взрослом уровне за клуб и сборную: 5392 минуты на поле.

Для сравнения Лео Месси до 18 лет провел за основную команду «Барселоны» 239 минут в девяти матчах. В основном выходил на замену, а полностью сыграл только в последнем туре группы ЛЧ-2004/05 против «Шахтера». Даже с матчами за «Барсу Б» в третьем дивизионе у Лионеля не набиралось бы и 2500 минут на взрослом уровне.

Похожая ситуация и у Криштиану Роналду. У него к 5 февраля 2003-го было 936 минут в 17 матчах за взрослый «Спортинг». В сборной он впервые сыграл через полгода после 18-летия. И близко не 5392 минуты Ямаля.

Допустим, это современный футбол дает такое плотное расписание, поэтому у Ямаля уже столько времени на поле. Но, например, Килиан Мбаппе к 18-летию в «Монако» провел только 28 матчей и 1031 минуту.

Даже среди воспитанников «Ла Масии» Ламин выделяется. Ансу Фати к совершеннолетию не дошел до показателей Ямаля: 43 игры и 2027 минут (кстати, сломался вскоре после дня рождения). У Педри были внушительные 3536 минут, но больше половины – в Сегунде за «Лас-Пальмас». Гави – 3377 минут за полный сезон в «Барсе» и ЧМ-2022.

До 18-летия больше, чем Ямаль, отыграл Джуд Беллингем: за два полноценных взрослых сезона в «Бирмингеме» и «Боруссии» набралось 90 матчей и 5767 минут. Со сборной – больше 6000 минут.

В «Барсе» говорят, что Ламин круче Мбаппе. Цифры подтверждают

В «Барселоне» восхищаются Ямалем. Последним завалил пацана комплиментами советник президента клуба и легенда гандбольной команды Энрик Масип.

«Сейчас у нас не лига Мбаппе, а лига Ямаля. То, что делает Мбаппе, способен делать и Винисиус, но то, что делает Ламин, мог только Месси. Ямаль – самый решающий игрок в мире. Называть 17-летнего парня лучшим в мире было бы нехорошо для него. Нам приятно думать, что у нас лучший футболист в мире, потому что в год, когда Мбаппе решил перейти в «Реал», что стало вишенкой на торте для чемпионской команды, появился 16-летний парень, который выиграл чемпионат Европы и стал мировым явлением».

Ямаль действительно один из важнейших в команде. Только в двух матчах сезона Ламина не было в старте – и оба «Барса» проиграла (2:4 «Осасуне и 0:1 «Сосьедаду»).

Ямаль забивает и раздает: уже 6+8 во всех турнирах – прямо сейчас результативнее 17-летнего игрока в команде только Роберт Левандовски (19+2) и Рафинья (12+10).

Трудно найти баланс и беречь Ламина, когда он настолько влияет на результат.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, David Ramos, Angel Martinez