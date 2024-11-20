Ямаль почти наверняка не сыграет с «Сельтой» в субботу. Вингер «Барсы» еще испытывает дискомфорт в лодыжке, работая без повязки

Восстановление Ламина Ямаля займет больше времени, чем ожидалось.

Вингер «Барселоны» получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:5) 6 ноября. Согласно прогнозам, он должен был пропустить 2-3 недели.

Как сообщает As, участие Ямаля в матче с «Сельтой» в субботу практически исключено, поскольку Ламин все еще испытывает дискомфорт в лодыжке без ношения защитной повязки.

В «Барселоне» рассчитывают на возвращение вингера к матчу Лиги чемпионов с «Брестом» 26 ноября или к игре с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге 30 ноября.