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Ямаль почти наверняка не сыграет с «Сельтой» в субботу. Вингер «Барсы» еще испытывает дискомфорт в лодыжке, работая без повязки

Восстановление Ламина Ямаля займет больше времени, чем ожидалось.

Вингер «Барселоны» получил повреждение голеностопа в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:5) 6 ноября. Согласно прогнозам, он должен был пропустить 2-3 недели.

Как сообщает As, участие Ямаля в матче с «Сельтой» в субботу практически исключено, поскольку Ламин все еще испытывает дискомфорт в лодыжке без ношения защитной повязки.

В «Барселоне» рассчитывают на возвращение вингера к матчу Лиги чемпионов с «Брестом» 26 ноября или к игре с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге 30 ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЛамин Ямаль
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