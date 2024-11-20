17-летний Ямаль стал послом ЮНИСЕФ. Вингер «Барсы» записал видео с младшим братом: «Обращаюсь к тебе и к каждому ребенку в мире: никогда не забывайте играть»
Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ.
Об этом 17-летний игрок «Барселоны» и сборной Испании совместно с фондом объявили в соцсетях. На видеозаписи Ямаль читает своему младшему брату Кейну письмо, посвященное детским правам.
«Сегодня я обращаюсь к тебе и к каждому ребенку во всем мире:
Никогда не забывайте играть 💙», – говорится в подписи к ролику.
ЮНИСЕФ курирует проекты по защите прав детей и предоставления им лучших возможностей для образования и занятий спортом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости