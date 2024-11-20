17-летний Ямаль стал послом ЮНИСЕФ. Вингер «Барсы» записал видео с младшим братом: «Обращаюсь к тебе и к каждому ребенку в мире: никогда не забывайте играть»

Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ.

Об этом 17-летний игрок «Барселоны» и сборной Испании совместно с фондом объявили в соцсетях. На видеозаписи Ямаль читает своему младшему брату Кейну письмо, посвященное детским правам.

«Сегодня я обращаюсь к тебе и к каждому ребенку во всем мире:

Никогда не забывайте играть 💙», – говорится в подписи к ролику.

ЮНИСЕФ курирует проекты по защите прав детей и предоставления им лучших возможностей для образования и занятий спортом.