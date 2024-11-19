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  • «Ямаль – самый решающий игрок в мире, нехорошо называть 17-летнего парня лучшим. Приятно, что Ламин стал мировым явлением в год, когда Мбаппе перешел в «Реал». Советник Лапорты о вингере
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«Ямаль – самый решающий игрок в мире, нехорошо называть 17-летнего парня лучшим. Приятно, что Ламин стал мировым явлением в год, когда Мбаппе перешел в «Реал». Советник Лапорты о вингере

Советник президента «Барсы» ответил, можно ли назвать Ламина Ямаля лучшим в мире.

«Ямаль – самый решающий игрок в мире. Называть 17-летнего парня лучшим в мире было бы нехорошо для него.

Нам приятно думать, что у нас есть лучший футболист в мире, потому что в тот год, когда Мбаппе решил перейти в «Реал», что стало вишенкой на торте для чемпионской команды, появился 16-летний парень, который выиграл чемпионат Европы и стал мировым явлением», – сказал Энрик Масип в подкасте Cafelito журналиста Хосепа Педрероля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Sexta
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
Энрик Масип
logoЕвро-2024
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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