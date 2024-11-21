Левандовски о Месси и Роналду: «Они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить. Хотел, чтобы наши имена стояли в одном ряду в борьбе за награды»
Роберт Левандовски рассказал о конкуренции с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Я использовал их, чтобы подтолкнуть себя к тому, чтобы бить рекорды и забивать голы. Я не имею в виду, что хотел побить их рекорды, они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить.
Я хотел, чтобы мое имя стояло в одном ряду с их именами в борьбе за различные награды», – сказал форвард сборной Польши и «Барселоны» в интервью Рио Фердинанду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportskeeda
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