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  • Роберт Левандовски: «Согласился перейти в «МЮ» в 2012-м. Ты не можешь отказать, когда звонит Фергюсон, тем более «Юнайтед» был на пике. Но «Боруссия» сказала, что я слишком важен»
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Роберт Левандовски: «Согласился перейти в «МЮ» в 2012-м. Ты не можешь отказать, когда звонит Фергюсон, тем более «Юнайтед» был на пике. Но «Боруссия» сказала, что я слишком важен»

Роберт Левандовски был готов перейти в «МЮ» в 2012 году.

«Я согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Помню, мы однажды разговаривали с Фергюсоном, это было в 2012-м. Помню тот разговор, он состоялся до начала предсезонки. Я знал, что он собирается позвонить.

Спроси у клуба [почему сделка не была заключена]. Помню, что разговаривал с президентом «Боруссии», он сказал мне, что команда нуждается во мне, что меня не продадут «МЮ», потому что я очень важен, а сейчас не лучшее время для этого.

Но я тогда ответил согласием, это правда. Я согласился перейти в «МЮ», потому что ты не можешь отказать, когда тебе звонит сэр Алекс Фергюсон. Тем более мне было 22 или 23 года.

Я был счастлив в «Боруссии», но «МЮ» тогда был на пике», – сказал форвард «Барселоны» в интервью Рио Фердинанду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoРоберт Левандовски
logoБоруссия Дортмунд
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