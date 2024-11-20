Евсеев о нападении: «Шли в гостиницу большой группой, услышали: «Дайте закурить». Сказал, что не курим, но люди были агрессивны – у одного нож, у другого баллончик. 18 ноября – мой второй день рождения»

Вадим Евсеев рассказал об обстоятельствах нападения на него в Астрахани.

Тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению после матча против астраханского «Волгаря ». Сообщалось , что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Впоследствии полиция задержала подозреваемых – двоих мужчин, один из которых признал вину . Нападавшим грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

«Мы шли пешком большой группой в гостиницу. Была освещенная улица. Издалека услышали: «Дайте закурить». Сказали, что не курим, и пошли дальше. Видимо, люди были настойчивы, я обернулся и буквально в трех метрах увидел человека с перевязанными бинтом руками. В одной из кистей я увидел нож.

Попытались успокоить, но люди были агрессивны, и к этому моменту уже подбежал второй человек. Из перцового баллончика второй человек брызнул в глаза, он сразу потерялся, так получилось, что глаза уже не видели.

В этот момент тот, кто был с ножом, начинает его бить, я своего товарища толкнул, и пришлось защищаться одному. У одного нож, у второго баллончик. Я просто от баллончика защищался рукой. Я еще видел.

Шмарко от губы до височной части наложили пять швов, его поэтому нет сейчас на тренировке. Есть проблемы. У меня и того, с кем мы шли, проблемы с глазами. Прошли освидетельствование. Для меня 18-е число – второй день рождения», – сказал Евсеев.