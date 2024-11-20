Евсеев вернулся к работе после нападения: «Глаза получше, это ведь не ноги, поэтому работаю. Ношу очки, чтобы не напрягать глаза – ожог слизистой дает о себе знать»
Ранее тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению после матча против астраханского «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.
«Глаза уже получше, но какое-то время на восстановление еще потребуется.
Я сегодня действительно приступил к работе, но ожог слизистой дает о себе знать. Ношу очки, чтобы не напрягать глаза. Глаза это ведь не ноги, поэтому работаю», – сказал главный тренер «Ленинградца».
У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»
Спортивный врач о распылении баллончика в лицо Евсееву: «Зрение должно быстро восстановиться, воспаление продержится до недели. Полное восстановление – около 10 дней»
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