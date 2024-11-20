  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евсеев вернулся к работе после нападения: «Глаза получше, это ведь не ноги, поэтому работаю. Ношу очки, чтобы не напрягать глаза – ожог слизистой дает о себе знать»
1

Евсеев вернулся к работе после нападения: «Глаза получше, это ведь не ноги, поэтому работаю. Ношу очки, чтобы не напрягать глаза – ожог слизистой дает о себе знать»

Вадим Евсеев рассказал о самочувствии после нападения в Астрахани.

Ранее тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению после матча против астраханского «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

«Глаза уже получше, но какое-то время на восстановление еще потребуется.

Я сегодня действительно приступил к работе, но ожог слизистой дает о себе знать. Ношу очки, чтобы не напрягать глаза. Глаза это ведь не ноги, поэтому работаю», – сказал главный тренер «Ленинградца».

У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»

Спортивный врач о распылении баллончика в лицо Евсееву: «Зрение должно быстро восстановиться, воспаление продержится до недели. Полное восстановление – около 10 дней»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoВторая лига А
logoВадим Евсеев
происшествия
logoЛенинградец
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евсеев о нападении на него и Шмарко: «Сами этих придурков скрутили, потом полиция приехала. Команда в отпуске, на тренировках это не отразится»
1вчера, 14:24
Евсеев о самочувствии после нападения: «Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое»
1218 ноября, 18:49
У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»
518 ноября, 15:40
Депутат Свищев о нападении на Евсеева: «Безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости. Безопасность жителей городов под угрозой»
818 ноября, 14:51
Пресс-атташе «Ленинградца» о нападении на Евсеева: «Уроды бывают везде, обычный криминал – с футболом это не связано. Медики оказали помощь – кому-то промыли глаза, кому-то зашили порезы»
518 ноября, 11:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Косово оспорит в CAS техническое поражение от Румынии в Лиге наций: «Игроки поступили правильно, покинув поле в знак протеста против дискриминации. Мы задали новый стандарт защиты достоинства»
3 минуты назад
Блогер MrBeast (331 млн подписчиков) станет гостем ютуб-канала Роналду
216 минут назадИгры
Игроки «Реала» не получили травм в сборных. 6 футболистов сегодня занимались в общей группе, Винисиус и Вальверде завтра присоединятся к команде
1144 минуты назад
Черданцев получил премию «Спортивный Парнас» как лучший журналист года
10754 минуты назад
Булыкин о матче «Зенита» с «Фенербахче»: «Если денег много, можно и турнир с топ-клубами организовать. Футболисты должны смотреть, как сборная России играет, и стремиться попасть туда»
19сегодня, 17:23
Черданцев о матчах с Сирией и Брунеем: «Забили 15 мячей, но голов после комбинаций мало. Критиковали эксперты – их мнению можно доверять, в отличие от комментаторов»
26сегодня, 17:20
ЭСК считает, что судья верно назначил пенальти в ворота «Факела» в матче с «Локо» за руку Калинина на 92-й минуте
6сегодня, 17:07
17-летний Ямаль стал послом ЮНИСЕФ. Вингер «Барсы» записал видео с младшим братом: «Обращаюсь к тебе и к каждому ребенку в мире: никогда не забывайте играть»
7сегодня, 17:06
Игроки сборной России получат по 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем («Мутко против»)
65сегодня, 16:54
«Рубин» разыграет часы на матче с «Акроном». Ранее у Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей в раздевалке казанского клуба
72сегодня, 16:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов о работе в «Спартаке»: «Представить не мог, что «телеграмная» война влияет на принятие некоторых решений – это нонсенс. Когда «въехал», уже было поздно»
15 минут назад
Смолов дал денег на съемки фильма Истоминой о сексуализированном насилии над детьми
424 минуты назад
Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре. У форварда 4+1 в 5 матчах
227 минут назад
Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Его трансфер стал важным заявлением, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами АПЛ за лучших игроков в мире. Он полностью оправдал надежды»
138 минут назад
Сарагоса о Касадо: «Он просто зверь. У меня даже нет слов, чтобы описать его игру, это что-то неистовое»
352 минуты назад
Нигматуллин подал в суд на экс-супругу за мошенничество. Она обвиняется в присвоении совместных квартир общей стоимостью 200 млн рублей: «В дальнейшем продолжат работать компетентные органы»
354 минуты назад
«Астон Вилла» проголосует против поправок в правила сделок со спонсорами: «Будет легче достичь единогласия, если провести голосование через 90 дней. В АПЛ есть напряжение после неудачи Суперлиги»
1сегодня, 17:41
Тренер «Галатасарая» об Икарди: «Если бы не проблемы с женой, он был бы в сборной Аргентины. У Мауро доброе сердце, он заботится о близких, семья – это самое важное в жизни»
7сегодня, 17:38
Клубы Лиги 1 и 2 просят Федерацию футбола Франции помочь с оплатой судей. На арбитров уходит 25 млн евро за сезон – клубы хотят, чтобы 10 млн покрыла федерация
1сегодня, 17:29
«В Курске три раза останавливали. Благодарны, что тут только один». Тренер «Иртыша» Мишаткин – о паузе в матче из-за ракетной опасности в Брянске
7сегодня, 17:16Видео