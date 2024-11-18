Пресс-атташе «Ленинградца» о нападении на Евсеева: «Уроды бывают везде, обычный криминал – с футболом это не связано. Медики оказали помощь – кому-то промыли глаза, кому-то зашили порезы»
Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани после матча против местного «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.
Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находишихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».
«Всем оказана медицинская помощь, а следственные действия ведутся с преступниками. Они задержаны и следователи допросили всех участников конфликта.
Мы благодарны полиции за оперативную реакцию и не хотели бы, чтобы этот инцидент бросал тень на «Волгарь», Астрахань и на наш клуб. Нападение не связано ни с какими футбольными вещами: фанатами и так далее. Это обычный криминал. К сожалению, уроды бывают везде.
Сейчас Евсеев и другие участники конфликта чувствуют себя нормально, насколько это возможно. Медики оказали им помощь: кому-то промыли глаза, кому-то зашили порезы», – сказал пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия.
Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург
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