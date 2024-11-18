  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о нападении на Евсеева: «Безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости. Безопасность жителей городов под угрозой»
7

Депутат Свищев о нападении на Евсеева: «Безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости. Безопасность жителей городов под угрозой»

Дмитрий Свищев высказался о нападении на Вадима Евсеева и Александра Шмарко.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани после матча против местного «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находишихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

«Это полное безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости, чтобы и остальным было неповадно! Все подобные конфликты нужно решать словами, а не кулаками и тем более оружием.

Мне очень жаль, что на улицах нашей страны все еще действуют криминальные элементы, которые носят при себе ножи. Безопасность жителей городов под угрозой, нужно принимать строгие меры.

МВД РФ оперативно задержало преступников, здесь похвалю наши правоохранительные органы. Теперь жду справедливого наказания для этих недолюдей. А Вадиму Евсееву и Александру Шмарко желаю скорейшего выздоровления!» – сказал депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
logoВадим Евсеев
Государственная дума
logoВолгарь
logoДмитрий Свищев
Александр Шмарко
Политика
logoМатч ТВ
logoЛенинградец
logoВторая лига А
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пресс-атташе «Ленинградца» о нападении на Евсеева: «Уроды бывают везде, обычный криминал – с футболом это не связано. Медики оказали помощь – кому-то промыли глаза, кому-то зашили порезы»
5сегодня, 11:54
Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург
4сегодня, 08:39
Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»
209сегодня, 08:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще одна африканская страна. На осень есть контракты с Эквадором и Венесуэлой, могут появиться Уругвай или Колумбия»
112 минут назад
Карпин о матче с Сирией: «Будет намного сложнее, чем с Брунеем – для этого не надо быть семи пядей во лбу. Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера»
517 минут назад
Буффон – лучший игрок Серии А в XXI веке по версии Goal. Тотти – 2-й, Пирло – 3-й, Мальдини – 4-й, Златан – 5-й, Шевченко – 9-й, Роналду – 12-й, Дель Пьеро – 15-й
2125 минут назад
Дэвид мечтает играть за «Барселону». Контракт форварда с «Лиллем» истекает в 2025-м
1829 минут назад
Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Отношусь негативно. Одно дело – Адвокат и Хиддинк, которые что-то выигрывали. А какие почести у тех, кто едет сейчас?»
1640 минут назад
Александр Мостовой: «Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Казахи ничего не выиграют, если у них новый Месси не появится»
4750 минут назад
Тимощук успешно обжаловал в CAS решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов
4755 минут назад
У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага. Боссы «МЮ» просят тренера раскрыть потенциал текущего состава и считают «трансферную чехарду» губительной
20сегодня, 15:27
Пануччи о русских: «Очень образованные, у них глубокий характер. Испытываю огромное уважение к образованию, культуре. У меня великолепные воспоминания о времени в России»
34сегодня, 15:02
Лига наций. Испания против Швейцарии, Португалия в гостях у Хорватии, Сербия – Дания
13сегодня, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Матч за Суперкубок Франции пройдет в Катаре 5 января. Сыграют «ПСЖ» и «Монако»
38 минут назад
Алаева беспокоит возможный уход Карпина из «Ростова»: «Яркий человек, большой профессионал. У нас не так много звезд, это будет потеря. Но понимаю, что жить в таком режиме невыносимо»
537 минут назад
У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»
350 минут назад
Товарищеский матч. Россия U21 разгромила «Сан-Кристован», Никишин сделал хет-трик
5сегодня, 15:10
Погба хочет играть в топ-5 лиг Европы и надеется вернуться в сборную Франции. Контакты с клубами уже были
13сегодня, 15:10
Кейн сфотографировался со своей статуей в Лондоне. Ее открыли в спортивном центре, где Харри начал заниматься футболом
7сегодня, 14:59Фото
Хорватия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2сегодня, 14:55
Испания – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2сегодня, 14:55
Билялетдинов о поражении в Мариборе в 2009-м: «Все понимали, что обделались по полной. Одна из главных неудач команды, завоевавшей бронзу на Евро. Был шок, не ожидали, что не пройдем»
9сегодня, 14:48
На стадионе «Баварии» меняют газон после матча НФЛ – старый сняли и отправят команде U15. Мюнхенцы сыграют дома с «Аугсбургом» в пятницу
2сегодня, 14:34Фото