Депутат Свищев о нападении на Евсеева: «Безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости. Безопасность жителей городов под угрозой»

Дмитрий Свищев высказался о нападении на Вадима Евсеева и Александра Шмарко.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани после матча против местного «Волгаря ». Сообщалось , что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находишихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

«Это полное безобразие! Таких уродов надо наказывать по всей строгости, чтобы и остальным было неповадно! Все подобные конфликты нужно решать словами, а не кулаками и тем более оружием.

Мне очень жаль, что на улицах нашей страны все еще действуют криминальные элементы, которые носят при себе ножи. Безопасность жителей городов под угрозой, нужно принимать строгие меры.

МВД РФ оперативно задержало преступников, здесь похвалю наши правоохранительные органы. Теперь жду справедливого наказания для этих недолюдей. А Вадиму Евсееву и Александру Шмарко желаю скорейшего выздоровления!» – сказал депутат Госдумы.