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«Великолепная!» Дзюба о реакции на свое интервью

Артем Дзюба заявил о «великолепной» реакции на его интервью для «Матч ТВ».

– Какая реакция была на ваше интервью?

– Великолепная! – сказал нападающий «Акрона». 

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАртем Дзюба
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