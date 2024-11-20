Вратарь «Акрона» Волков о Дзюбе: «Мне его в жизни хватает. Если еще интервью его смотреть, с ума можно сойти»
Сергей Волков высказался о разговорчивости Артема Дзюбы.
На прошлой неделе на «Матч ТВ» вышло большое интервью с 36‑летним форвардом «Акрона».
«Я, честно, не смотрел полностью. Отрывками. В принципе, Артем много любит разговаривать и много шутить.
Мне его в жизни хватает. Если еще интервью его смотреть, это с ума можно сойти», – заявил вратарь «Акрона».
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости