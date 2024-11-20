Вратарь «Акрона» Волков о Дзюбе: «Мне его в жизни хватает. Если еще интервью его смотреть, с ума можно сойти»

Сергей Волков высказался о разговорчивости Артема Дзюбы.

На прошлой неделе на «Матч ТВ » вышло большое интервью с 36‑летним форвардом «Акрона».

«Я, честно, не смотрел полностью. Отрывками. В принципе, Артем много любит разговаривать и много шутить.

Мне его в жизни хватает. Если еще интервью его смотреть, это с ума можно сойти», – заявил вратарь «Акрона ».

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