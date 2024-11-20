Капитан «Акрона» о Дзюбе: «На его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него»
Нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» рассказал историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал руководство и главного тренера клуба. Также Дзюба согласился с упреком Валерия Карпина в адрес футбольных комментаторов.
– Смотрел интервью Дзюбы. Такого еще не было. Человек сказал то, что думает и как все было.
Думаю, на его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него.
– Обсуждали с ним интервью?
– Нет, ничего не рассказывал дополнительно. Что увидели, то увидели.
– Он высказался о комментаторах. Футболист в роли комментатора – нормально?
– Ну, есть пример Англии: Невилл, Каррагер, Ричардс. Вполне рабочая история, – сказал полузащитник и капитан «Акрона».
Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»
Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»
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