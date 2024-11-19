Дюков о Дзюбе в сборной: «Ко мне Артем не обращался, я не особо внимательно слежу за его игрой. Решение принимает тренер»

Александр Дюков ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы в сборной России.

– Если бы вы были тренером, вызвали в сборную Дзюбу?

– Решение принимает главный тренер. Я не особо внимательно слежу за тем, как играет Артем . Если бы он соответствовал требованиям, возможно, я бы его вызвал.

Дзюба не обращался ко мне с просьбой вызвать в сборную. Я несколько раз с ним разговаривал, но не могу сказать, что часто, – сказал президент РФС.

Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России на матче с Сирией. Сотрудники стадиона убрали его