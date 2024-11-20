В новом контракте Гвардиолы с «Ман Сити» нет пункта о расторжении на случай, если клуб исключат из АПЛ по делу о 115 финансовых нарушениях (The Guardian)

В новом контракте Пепа Гвардиолы нет опции разрыва при вылете «Ман Сити» из АПЛ.

Ранее стало известно, что каталонский специалист продлит соглашение с «горожанами» по схеме «1+1». Действующий контракт Гвардиолы истекает летом 2025 года.

По данным The Guardian, новое соглашение тренера с «Манчестер Сити» не включает опцию расторжения в случае, если клуб будет понижен в классе при подтверждении факта серьезных финансовых нарушений.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Пеп останется в «Ман Сити» с большей вероятностью, если клуб признают виновным по делу о 115 нарушениях. Гвардиола не хочет оставлять команду в трудном положении (The Athletic)

Пеп о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Все ждут, что мы не только вылетим, но будем стерты с лица земли. Хочу защитить свой клуб»