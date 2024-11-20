Все документы по контракту Пепа с «Ман Сити» готовы. Соглашение будет действовать до 2026 года с опцией продления на год (Фабрицио Романо)

Пеп Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что каталонский специалист продлит соглашение с «горожанами» по схеме «1+1».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , все документы для подписания нового контракта готовы.

Он будет действовать до июня 2026 года с опцией продления до июня 2027 года, как и планировалось.

Гвардиола и его команда уже утвердили все бумаги и условия.