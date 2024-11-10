Гвардиола о конце доминирования «Сити»: «Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Проигрывать нормально, «Ливерпуль» Клоппа взял ЛЧ, а после травмы ван Дейка попал в ЛЕ. Мы вернем лучшую форму»

Пеп Гвардиола считает, что доминирование «Манчестер Сити» еще не завершено.

«Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Такое бывает.

«Ливерпуль» при Клоппе выиграл Лигу чемпионов и АПЛ , а потом Вирджил ван Дейк получил травму – и команда попала в Лигу Европы.

Проигрывать матчи – это нормально. Эта ситуация – вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо.

Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

«Ман Сити» проиграл 4 матча подряд впервые с 2006 года