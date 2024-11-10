Гвардиола о конце доминирования «Сити»: «Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Проигрывать нормально, «Ливерпуль» Клоппа взял ЛЧ, а после травмы ван Дейка попал в ЛЕ. Мы вернем лучшую форму»
Пеп Гвардиола считает, что доминирование «Манчестер Сити» еще не завершено.
«Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Такое бывает.
«Ливерпуль» при Клоппе выиграл Лигу чемпионов и АПЛ, а потом Вирджил ван Дейк получил травму – и команда попала в Лигу Европы.
Проигрывать матчи – это нормально. Эта ситуация – вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо.
Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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