Пеп о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Все ждут, что мы не только вылетим, но будем стерты с лица земли. Хочу защитить свой клуб»
Пеп Гвардиола высказался об обвинении «Манчестер Сити» в нарушении ФФП.
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
«В течение сезона вы можете сказать: «О, это был плохой сезон». Но некоторые люди говорят: «О, это позор, это катастрофа, это неприемлемо».
Я хочу защитить свой клуб, особенно в эти дни, когда все ждут, что мы не только вылетим, но и будем стерты с лица земли, с лица мира», – сказал тренер «Ман Сити».
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