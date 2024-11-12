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  • Серхио Агуэро: «Ман Сити» – фаворит всех турниров. Гвардиола никогда не отдыхает и не дает отдыха игрокам – это ключ к успеху. Пеп всегда мыслит на три матча вперед»
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Серхио Агуэро: «Ман Сити» – фаворит всех турниров. Гвардиола никогда не отдыхает и не дает отдыха игрокам – это ключ к успеху. Пеп всегда мыслит на три матча вперед»

Серхио Агуэро рассказал, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом всех турниров.

«Я думаю, что «Сити» – фавориты на победу во всех турнирах... За что бы ни пришлось играть «Сити», они будут явными фаворитами. Но я думаю, все зависит от их менталитета, потому что нелегко всегда быть фаворитами.

Я думаю, что «Сити» находится в нынешнем положении, потому что Гвардиола очень хорошо знает, как сохранить этот менталитет. На мой взгляд, он ключевой человек в клубе, поэтому и у игроков такой же победный менталитет...

Он все время говорит: «Вперед, мы должны продолжать побеждать!» Такая жизнь рано или поздно может утомить, но он занимается этим уже несколько лет, и я думаю, что именно поэтому «Сити» – один из фаворитов: Пеп никогда не отдыхает и никогда не дает отдыха своим игрокам. Для меня это ключ к успеху любой команды.

Он никогда не отдыхает, и я видел это лично. Он всегда мыслит на три матча вперед. В его уме составлен идеальный график. Однажды я задал ему вопрос о команде, с которой нам предстояло встретиться, и он сказал, что уже все спланировал. Это было за две недели до матча с этой командой.

В конце концов, к своей работе он испытывает страсть, но он не воспринимает ее как обычную работу, он хочет победить. Если он этого не делает, он очень расстраивается, поэтому он всегда будет делать все возможное, чтобы «Сити» всегда был фаворитом», – сказал бывший нападающий «горожан».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСерхио Агуэро
logoПеп Гвардиола
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