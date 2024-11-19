Евсеев о нападении на него и Шмарко: «Сами этих придурков скрутили, потом полиция приехала. Команда в отпуске, на тренировках это не отразится»

Вадим Евсеев рассказал о своем состоянии после нападения.

– Лечимся. А сколько еще лечиться – нужно у докторов спрашивать.

– Что они говорят?

– Говорят, что надо лечить.

Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьезные проблемы со здоровьем – покажет время. Пока непонятно.

– Видите ли сейчас?

– Проблемы [с глазами] есть, но все вижу.

Если говорить про саму ситуацию – на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», – сказал Евсеев.

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