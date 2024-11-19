Евсеев о нападении на него и Шмарко: «Сами этих придурков скрутили, потом полиция приехала. Команда в отпуске, на тренировках это не отразится»
Вадим Евсеев рассказал о своем состоянии после нападения.
– Лечимся. А сколько еще лечиться – нужно у докторов спрашивать.
– Что они говорят?
– Говорят, что надо лечить.
Сейчас команда в отпуске, так что это никак не отразится на тренировочном процессе. А насколько серьезные проблемы со здоровьем – покажет время. Пока непонятно.
– Видите ли сейчас?
– Проблемы [с глазами] есть, но все вижу.
Если говорить про саму ситуацию – на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», – сказал Евсеев.
Напавшим на Евсеева грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство» – заведено уголовное дело
На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости