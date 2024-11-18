Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного нападения.

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани после матча против местного «Волгаря». Сообщалось , что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».

«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей – ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое.

Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» – сказал Евсеев.

Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»