Евсеев о самочувствии после нападения: «Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое»
Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани после матча против местного «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.
Позже полиция задержала нападавших – двоих мужчин 2002 и 2003 года рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Им грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство».
«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей – ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое.
Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» – сказал Евсеев.
Задержанный за нападение на Евсеева признал вину: «Попросили с другом прикурить – нам отказали, я достал баллончик, друг достал нож, произошла драка. Раскаиваюсь»
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