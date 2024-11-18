У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»

Вадим Евсеев рассказал о проблемах со здоровьем после нападения.

Ночью стало известно, что на тренера «Ленинградца» и его ассистента напали с применением холодного оружия и перцового баллончика. «Зрение плохое. Доктора сказали, что есть проблемы», – заявил бывший защитник сборной России. Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения