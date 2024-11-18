У Евсеева ухудшилось зрение после нападения: «Доктора сказали, что есть проблемы»
Вадим Евсеев рассказал о проблемах со здоровьем после нападения.
Ночью стало известно, что на тренера «Ленинградца» и его ассистента напали с применением холодного оружия и перцового баллончика.
«Зрение плохое. Доктора сказали, что есть проблемы», – заявил бывший защитник сборной России.
Задержаны двое напавших с ножом на Евсеева в Астрахани. Они находились в состоянии алкогольного опьянения
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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