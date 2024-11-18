На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить

Что известно.

Криминальная сводка из Второй лиги: на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его коллег напали после матча в Астрахани. Тренер Александр Шмарко получил удар ножом в лицо по касательной.

Как это произошло? Все, что известно об инциденте

О происшествии первым рассказал Денис Казанский: сообщил, что Вадим Евсеев позвонил ему сразу после. Позже появились детали.

● На Евсеева и еще нескольких сотрудников «Ленинградца» напали вечером 17 ноября . По данным Baza, они возвращались в отель из ресторана. Пострадали еще ассистнт тренера Александр Шмарко и заместитель генерального директора клуба.

● Двое попросили у Евсеева закурить, а когда он не отреагировал – попросили снова и брызнули ему в лицо из балончика . Пострадавшие уверены, что на них напали люди под воздействием каких-либо веществ.

● Когда Шмарко и еще один сотрудник клуба пытались задержать напавших, они достали нож – Шмарко получил удар по лицу . Но он прошел по касательной, поэтому тренер «Ленинградца» не получил серьезного ранения. Грант Гетадарян опубликовал его фотографию из машины скорой помощи с забинтованной головой.

● Сотрудники «Ленинградца» задержали нападавших и передали полиции . Подтвержденной информации об их личностях по состоянию на 2:00 мск нет.

– Напали с ножом. Держимся... Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое, – ответил Евсеев «Спорт-Экспрессу».

– Мотивы?

– Откуда я знаю?

Почему Евсеев был в Астрахани? Вырвали там ничью у «Волгаря»

Штаб Вадима Евсеева работает в «Ленинградце» с 21 сентября, он сменил Максима Астафьева, а сам до этого был в «Кубани». Шмарко, известный по выступлениям за «Ротор» в 1990-е, до 2018-го ассистировал в штабе тульского «Арсенала».

Евсеев принял команду на четвертом месте, закончили осеннюю часть золотой группы Высшей лиги А на третьем – прошли в весну, там в «Золоте» продолжат бороться за возвращение в Первую лигу.

В Астрахани спасли матч последнего тура против «Волгаря» на четвертой добавленной минуте: полузащитник Михаил Горелишвили сравнял перед самым свистком. Если бы проиграли, астраханцы сравнялись бы с «Ленинградцем» по очкам.

В итоге завершение сезона для Евсеева и его коллег по клубу из Ленинградской области оказалось испорчено астраханскими хулиганами.

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Фото: РИА Новости /Виталий Невар