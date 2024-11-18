Шмарко о нападении на него и Евсеева: «Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе. Напали внезапно, с футболом это никак не связано»
Александр Шмарко рассказал о нападении на него и Вадима Евсеева в Астрахани.
«Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но все нормально.
Шли разговаривали сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали.
С футболом это никак не связано. Думаю, это дело случая, нам не повезло.
Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе», – сказал помощник главного тренера «Ленинградца».
На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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