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Шмарко о нападении на него и Евсеева: «Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе. Напали внезапно, с футболом это никак не связано»

Александр Шмарко рассказал о нападении на него и Вадима Евсеева в Астрахани.

«Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но все нормально.

Шли разговаривали сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали.

С футболом это никак не связано. Думаю, это дело случая, нам не повезло.

Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе», – сказал помощник главного тренера «Ленинградца».

На Евсеева напали с ножом в Астрахани, у Шмарко из его штаба рана лица. Просили закурить

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
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Александр Шмарко
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