«УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно через три года. Югославию же отстраняли лишь на 4 года, поэтому нам осталось ждать недолго». Тарханов о санкциях

Александр Тарханов предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут санкции с российского футбола.

«Уровень у нынешних соперников сборной России не очень высокий, но выбора у нас нет. Думаю, уже через три года и вернут Россию обратно. Осталось ждать пару лет.

Я не думаю, что дисквалификация нашей страны может продлиться 10 лет, как говорит Игорь Шалимов. Югославию же отстраняли лишь на 4 года, поэтому нам осталось ждать недолго», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.