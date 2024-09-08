«УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно через три года. Югославию же отстраняли лишь на 4 года, поэтому нам осталось ждать недолго». Тарханов о санкциях

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Александр Тарханов сборная Югославии Политика Футбол

Александр Тарханов предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут санкции с российского футбола.

«Уровень у нынешних соперников сборной России не очень высокий, но выбора у нас нет. Думаю, уже через три года УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно. Осталось ждать пару лет.

Я не думаю, что дисквалификация нашей страны может продлиться 10 лет, как говорит Игорь Шалимов. Югославию же отстраняли лишь на 4 года, поэтому нам осталось ждать недолго», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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34 комментария
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Чеферин каждое утро начинает с прокалывания календаря, нам котором он отметил дату возвращения сборной России.
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Согласен, все 8 миллиардов засыпают и просыпаются с 1 мыслью - увидеть футбол сборной России
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Мне даже страшно стало, учитывая тот факт что Югославия по итогу развалилась.
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такое ощущение, что они не понимают, за что их отстранили и что вообще-то ещё ничего не закончилось 😕
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Ответ Фут.Боль
Чеферин каждое утро начинает с прокалывания календаря, нам котором он отметил дату возвращения сборной России.
Да, что там Чеферин. Гвардиола стал в очередь - хочет тренировать
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Если распилимся на куски - то сразу вернут. По частям, правда. Как и Югославию
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> уже через три года вернут обратно
> осталось ждать пару лет
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Тарханыч как будто десять лет на рыбалке провел. Интернет не работал)
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А извиняться будут?
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какой же Тарханов математик!
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Тарханов, как вычислительная машина, настолько эффективная, что Ленинградку спокойно переходит пешком
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"Нас вернут через три года. Вот пройдет пару лет, и вернут. Не пройдет и года, как мы вернемся. Пять зим, и мы в игре", — сгенерировал Александр.
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Сравнение с временами отстранения Югославии некорректны. Прогноз Шалимова очень вероятен.
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Ещё один человек на букву "М"
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Ответ Lux_Vid Александров
Премии платят стабильно, значит прибыли значительные. Но вам виднее
Официальная отчётность Газпрома показывает убытки.
Хотя они может перешли на премии в конверах, вам виднее
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Ответ akutashi
Наоборот стало как то перспективно
Нужно просто потерпеть, просто- просто потерпеть, и всё мы отправимся в рай..
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Ответ Георгий Кузьминых
Мне даже страшно стало, учитывая тот факт что Югославия по итогу развалилась.
Наоборот стало как то перспективно
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Ответ Vatikan
когда говорят "пару минут"это условно. или ты тоже через 2 минуты кубок требуешь?
какой ещё кубок ?)
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Ответ akutashi
Наоборот стало как то перспективно
Хватит русофобить. Вы просто предатель Родины. Или недобитый бандеровец.
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Ответ Александр
Вряд ли, у Газпрома сейчас нет столько денег
Премии платят стабильно, значит прибыли значительные. Но вам виднее
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Ответ Фут.Боль
Чеферин каждое утро начинает с прокалывания календаря, нам котором он отметил дату возвращения сборной России.
Вряд ли, у Газпрома сейчас нет столько денег
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Ага этот мир хочет не видеть Россию
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Кому и как это очевидно?
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Ответ Dzhansug Bukiya
Согласен, все 8 миллиардов засыпают и просыпаются с 1 мыслью - увидеть футбол сборной России
Они даже спать не ложатся, что бы не пропустить
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Занимательная арифметика от Тарханова. Не дай Бог в школе такое преподавать.
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Это так не работает
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