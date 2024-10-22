Экс-генсек ФИФА Вальк о бане России: «Если тебя нет, то тебя просто нет. Пустота заполняется. Россия – значимый игрок в мировом спорте, рано или поздно вернется»

Бывший генсек ФИФА Жером Вальк высказался о международном бане России.

– Ощущается ли сейчас отсутствие российских команд в еврокубках и турнирах сборных?

– К сожалению, в жизни вы никогда не чувствуете чье-либо отсутствие. Если тебя нет, значит, тебя просто нет. Было бы приятно сказать, что лучше бы этот клуб или сборная играли сейчас. Но если у вас есть какая-то пустота, вы просто заполняете ее.

– Насколько Россия была важной частью европейского и мирового футбола до отстранения?

– Сборная России играла на высшем уровне. В качестве дани уважения и признания такого высокого уровня Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. Россия – это значимый игрок не только в мировом футболе, но и в других видах спорта. Сейчас, к сожалению, Россия не выступает на мировой арене, но рано или поздно она вернется. В любом случае надо смотреть не в прошлое, а заниматься настоящим и будущим.

– Период простоя не проходит бесследно, российские клубы и сборная теряют мировой рейтинг. Как много времени понадобится, чтобы наверстать эти позиции после того, как Россия вернется в международные соревнования?

– Безусловно, России для этого потребуется определенное время, ведь соперники не стоят на месте. Российским командам нужно очень усердно тренироваться, чтобы показать хорошие результаты в тот момент, когда для них снова откроется возможность играть в Европе и мире. Конечно, ситуация для российских команд сейчас не самая приятная, они не могут сравнивать себя с иностранными командами, они играют только между собой.

Сборная Франции , например, выиграла чемпионат мира-1998 и Евро-2000, но затем у нее упал уровень. Прошло время, и у нее все наладилось, результаты пошли вверх. Все впереди и у России. Конечно, российские команды теряют рейтинговые очки сейчас, но затем они смогут наверстать упущенное. Они должны быть готовы вернуться на мировую арену в своей лучшей форме, – сказал Вальк .

Детали ЧМ по медиафутболу: в ОАЭ в феврале, Медиалига делает с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции