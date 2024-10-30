Дюков о шансах на допуск России к участию в отборе ЧМ-2026 в декабре: «Вероятность не столь высока. Она ниже 50%, но это и не 1%»
Александр Дюков оценил шансы на допуск России к участию в отборе ЧМ-2026.
«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока.
Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время – если не в этом году, то в следующем – определенные положительные изменения произойдут, и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА. Сложно делать какую-то оценку [возможного допуска в декабре] в процентах, но, конечно, вероятность ниже, чем 50%. Но это и не 1%», – считает президент РФС.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с весны 2022 года.
Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2026 состоится в Цюрихе 13 декабря. Турнир с участием 48 сборных пройдет в США, Канаде и Мексике.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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