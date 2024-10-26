Дюков о призыве Пьянича к ФИФА вернуть Россию: «Приветствую его изменившуюся позицию. Хотя вряд ли эти слова ускорят возвращение наших клубов и сборных»

Александр Дюков прокомментировал слова Миралема Пьянича о матче с Россией.

Ранее хавбек сборной Боснии и Герцеговины, перешедший в ЦСКА в сентябре, пояснил свои слова об отказе играть с Россией в 2022 году: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации». Он заявил : «Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним другое – так не должно быть. Надеюсь, ФИФА вернет Россию». И также высказался о возможном матче с РФ: «Я за. Другие страны делают неправильные вещи, но их клубы и сборные выступают. Это несправедливо, это меня злит».

«К нам приехал действительно опытный футболист с большим именем. Уверен, он принесет пользу ЦСКА и сделает нашу лигу чуть ярче. Я, конечно, приветствую его новое заявление, изменившуюся позицию.

При этом нужно быть объективным, вряд ли можно говорить о том, что эти слова в интервью позволят нам провести матч с командой Боснии и Герцеговины и ускорят возвращение наших клубов и сборных команд в официальные футбольные турниры под эгидой УЕФА . Хотя какое-то положительное влияние в этом направлении они окажут. Поэтому я всячески это приветствую», – сказал президент Российского футбольного союза.