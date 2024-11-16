«Это полный зашквар – оплатить приезд Брунею. Когда Аргентине с Месси или Бразилии – это понятно». Экс-генсек РФС о победе России 11:0

Экс-генсек РФС раскритиковал решение оплатить приезд сборной Брунея в РФ.

Ранее стало известно , что Российский футбольный союз покрыл расходы Брунея на матч с Россией – больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды. Гости также получили гонорар.

Анатолий Воробьев также согласился с мнением экс-игрока «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова, который заявил, что «лучше бы РФС оплатил юным футболистам трусы, чем тратил деньги на матч с почтальонами из Брунея».

В пятницу Россия разгромила Бруней со счетом 11:0.

– Очень рад, что нашелся в российском футболе смелый человек, адекватно оценивший приезд команды из Султаната Хассанала Болкиаха на матч с нашей командой (Хассанал Болкиах – султан Брунея, правящий с 1967 года – Sports).

К слову, для руководителей РФС: ВВП Брунея на душу населения выше, чем в России почти в три раза, а сам султан еще пару десятков лет назад был самым богатым человеком на земле.

– Это хорошо или плохо?

– Это к тому, что у них там денег куры не клюют, султан входит в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой коллекции «Ролс-Ройсов», у него их больше 600. Я жил там в гостинице, по роскоши превосходящей почти все в мире из тех, что я видел. Очень богатая страна.

Игрокам Брунея должно быть за честь просто приехать в Россию и сыграть против сборной такой большой страны. Или наши могли поехать туда с миссионерской целью преподать брунейцам урок футбола – за хороший гонорар.

– Даже так?

– Конечно. Я понимаю, когда надо было заплатить за приезд в нашу страну Аргентины с Месси или Бразилии, такое было. Но оплатить приезд Брунею – это полный моральный и финансовый зашквар.

Знаете, у Голдинга в «Повелителе мух» есть фраза: «Если было бы светло, все сгорели бы от стыда. Но кругом чернела ночь»... Футбольная, в том числе, – сказал Воробьев.